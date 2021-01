Vaccino Covid, allarme di Gimbe sulle dosi: cosa sta accadendo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Secondo la Fondazione Gimbe, che effettua un monitoraggio indipendente della situazione epidemiologica dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia, entro fine aprile “solo il 14% della popolazione” potrà completare il ciclo di due dosi del Vaccino anti Covid. Si tratta di poco più di 8 milioni di persone. “Oltre ai ritardi consegna da parte di Pfizer, AstraZeneca ha comunicato alla Commissione europea una riduzione fino al 60% nel primo trimestre della fornitura, mentre CureVac non potrà consegnare entro marzo i 2 milioni di dosi previste perché lo studio di fase 3 è stato avviato solo il 14 dicembre”, ha spiegato Renata Gili di Gimbe al Corriere della Sera. Per questo la Fondazione prevede un grosso ritardo nella campagna di profilassi, che potrebbe ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati Secondo la Fondazione, che effettua un monitoraggio indipendente della situazione epidemiologica dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia, entro fine aprile “solo il 14% della popolazione” potrà completare il ciclo di duedelanti. Si tratta di poco più di 8 milioni di persone. “Oltre ai ritardi consegna da parte di Pfizer, AstraZeneca ha comunicato alla Commissione europea una riduzione fino al 60% nel primo trimestre della fornitura, mentre CureVac non potrà consegnare entro marzo i 2 milioni dipreviste perché lo studio di fase 3 è stato avviato solo il 14 dicembre”, ha spiegato Renata Gili dial Corriere della Sera. Per questo la Fondazione prevede un grosso ritardo nella campagna di profilassi, che potrebbe ...

