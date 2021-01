Vaccini, Germania: le dosi AstraZeneca solo a chi ha meno di 65 anni (Di giovedì 28 gennaio 2021) La Germania raccomanda di somministrare il vaccino AstraZeneca solamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 64 anni. Lo ha annunciato il ministero federale della Salute, spiegando che le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 gennaio 2021) Laraccomanda di somministrare il vaccinosolamente alle persone di età compresa tra i 18 e i 64. Lo ha annunciato il ministero federale della Salute, spiegando che le ...

petergomezblog : Coronavirus, in Germania 982 morti. Francia verso 3° lockdown duro. A Madrid e in Catalogna mancano vaccini, stop a… - CottarelliCPI : Oggi Angela Merkel ha annunciato che la Germania intende vaccinare l’intera popolazione entro la fine dell’estate.… - MediasetTgcom24 : Vaccini, Germania: le dosi AstraZeneca solo a chi ha meno di 65 anni #germania - albtali : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, Germania: le dosi AstraZeneca solo a chi ha meno di 65 anni #germania - AntonellaColoru : RT @giorgiogilestro: La Germania è il primo paese EU a bloccare l'uso del vaccino Astrazeneca per gli adulti sopra i 65 anni di età dicendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Germania Vaccini, la situazione in Spagna, Francia e Germania la Repubblica Coronavirus, scontro Ue-Astrazeneca sui vaccini: “Contratto sia pubblico”. Attesa domani decisione Ema

Per aumentare la produzione del vaccino anti-Covid, Astrazeneca non esclude l'ampliamento del numero di stabilimenti in Europa - anche per l'infialamento - ma, visti gli alti requisiti necessari, è mo ...

Da Aifa e Iss nasce il Consorzio per il Coronavirus: “Dopo Covid-19 arriveranno altre pandemie”

Nasce in Italia il Consorzio nazionale per la genotipizzazione e fenotipizzazione del Coronavirus, presentato dal Ministero della Salute e che sarà ...

Per aumentare la produzione del vaccino anti-Covid, Astrazeneca non esclude l'ampliamento del numero di stabilimenti in Europa - anche per l'infialamento - ma, visti gli alti requisiti necessari, è mo ...Nasce in Italia il Consorzio nazionale per la genotipizzazione e fenotipizzazione del Coronavirus, presentato dal Ministero della Salute e che sarà ...