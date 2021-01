Usa chiama Italia (risponde Di Maio). Ecco perché (Di giovedì 28 gennaio 2021) Washington DC chiama Roma. È una telefonata fra il Segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esteri Italiano Luigi Di Maio a segnare il primo contatto ufficiale fra Stati Uniti e Italia da quando Joe Biden ha giurato come presidente. Tanti i temi sul tavolo, riferisce una nota della Farnesina. Oltre ai rapporti bilaterali, “la cooperazione in ambito Nato, il contrasto al terrorismo, il caso Navalny e i rapporti con la Russia”. Di Maio, prosegue il comunicato, “ha ribadito al proprio interlocutore la profonda amicizia tra Italia e Usa e, anche alla luce dell’attuale Presidenza Italiana del G-20, la volontà di cooperare per dare nuovo impulso ad un multilateralismo efficace che sappia fornire risposte adeguate alle grandi sfide globali, a partire ... Leggi su formiche (Di giovedì 28 gennaio 2021) Washington DCRoma. È una telefonata fra il Segretario di Stato americano Anthony Blinken e il ministro degli Esterino Luigi Dia segnare il primo contatto ufficiale fra Stati Uniti eda quando Joe Biden ha giurato come presidente. Tanti i temi sul tavolo, riferisce una nota della Farnesina. Oltre ai rapporti bilaterali, “la cooperazione in ambito Nato, il contrasto al terrorismo, il caso Navalny e i rapporti con la Russia”. Di, prosegue il comunicato, “ha ribadito al proprio interlocutore la profonda amicizia trae Usa e, anche alla luce dell’attuale Presidenzana del G-20, la volontà di cooperare per dare nuovo impulso ad un multilateralismo efficace che sappia fornire risposte adeguate alle grandi sfide globali, a partire ...

