UPAS | anticipazioni 29 gennaio | Clara minacciata da Barbara per Alberto?

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 28 gennaio 2021)29: ecco cosa vedremo nell’ultima puntata settimanale della soap napoletana. Vittorio soffre ancora per Alex e, come Michele, anche per Chiara Non c’è pace per Vittorio e Michele: il primo non ha ancora superato l’addio da parte di Alex e continua a scontrarsi con Chiara in radio. La situazione di Saviani sul lavoro non è migliore. Rossella continua a respingere Ilaria Ilaria fa il possibile per tornare amica di Rossella, ma questa non vuole saperne: tra loro finirà così o c’è ancora una possibilità? Una sorpresa per Franco La notizia che Angela potrebbe trasferirsi a Venezia per qualche mese per lavoro, non va giù a suo marito Franco, ma l’uomo riceverà un’altra notizia inaspettata, che questa volta lo renderà felice. Forse la Poggi non parte più? Staremo a vedere! D’altra parte lei è molto dubbiosa sul ...