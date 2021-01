‘Uomini e Donne’: l’opinione di Isa sulla puntata del 28/01/21 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bella la puntata di oggi, eh. Una cosa imperdibile, una chicca da conservare negli archivi. Una roba che inserirei di diritto nei 10 modi per buttare al cesso un’ora della propria esistenza. Ma si può mandare in onda una ciofeca del genere? Cioè si, si può. In realtà io devo finirla di prendermela con Queen Mary e SacraReda perché se poi la settimana scorsa la puntata GemmaCentrica fa il record stagionale di ascolti vuol dire che a quei rincoglioniti che hanno l’apparecchietto per la rilevazione dell’auditel dopo UNDICI ANNI piace ancora sta minestra ammuffita e allora mangiamocela tutti e stiamoci muti. Anyway, oggi ancora a centro studio a parlare di questa storia tra la Galgani e Maurizio Guerci che tra una registrazione e l’altra era già finita tipo da due settimane (ed era durata il tempo di mezza trombata) ma noi ancora qui a chiacchierarci ... Leggi su isaechia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Bella ladi oggi, eh. Una cosa imperdibile, una chicca da conservare negli archivi. Una roba che inserirei di diritto nei 10 modi per buttare al cesso un’ora della propria esistenza. Ma si può mandare in onda una ciofeca del genere? Cioè si, si può. In realtà io devo finirla di prendermela con Queen Mary e SacraReda perché se poi la settimana scorsa laGemmaCentrica fa il record stagionale di ascolti vuol dire che a quei rincoglioniti che hanno l’apparecchietto per la rilevazione dell’auditel dopo UNDICI ANNI piace ancora sta minestra ammuffita e allora mangiamocela tutti e stiamoci muti. Anyway, oggi ancora a centro studio a parlare di questa storia tra la Galgani e Maurizio Guerci che tra una registrazione e l’altra era già finita tipo da due settimane (ed era durata il tempo di mezza trombata) ma noi ancora qui a chiacchierarci ...

LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - Radio3tweet : Cresce il numero degli ascoltatori di Radio3: un numero fatto di donne e uomini, adulti e ragazzi, che hanno cercat… - Esercito : Gli uomini e le donne dell’@Esercito in questo momento di grandissimo dolore sono vicini e si stringono coesi attor… - stvylesart : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… - _imsaraaax : RT @annullataa: Spillo: Voto Andrea Zelletta perché lui uomini e donne ha deciso di farlo da Maria De Filippi e non al Grande Fratello vip… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it