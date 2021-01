Uomini e Donne, Armando accusa anche Veronica | Lei risponde su Instagram (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si continua a parlare di Veronica Ursida, ex partecipante del Trono Over di ‘Uomini e Donne’. Ecco cos’è recentemente accaduto. Durante la puntata di mercoledì 27 gennaio 2020, nel dating show condotto da Maria De Filippi sono state fatte delle gravi accuse su Veronica. La stessa ha poi immediatamente risposto a quello che è stato detto nei suoi confronti: l’ha fatto apertamente sul suo profilo Instagram ufficiale. Cosa è successo precisamente negli studi televisivi di ‘Uomini e Donne’? Scopriamolo insieme. Armando Incarnato accusa Veronica: lei risponde A quanto pare, Armando Incarnato è stato contattato da un dipendente di un giornale, con cui ha avuto uno scambio ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Si continua a parlare diUrsida, ex partecipante del Trono Over di ‘’. Ecco cos’è recentemente accaduto. Durante la puntata di mercoledì 27 gennaio 2020, nel dating show condotto da Maria De Filippi sono state fatte delle gravi accuse su. La stessa ha poi immediatamente risposto a quello che è stato detto nei suoi confronti: l’ha fatto apertamente sul suo profiloufficiale. Cosa è successo precisamente negli studi televisivi di ‘’? Scopriamolo insieme.Incarnato: leiA quanto pare,Incarnato è stato contattato da un dipendente di un giornale, con cui ha avuto uno scambio ...

