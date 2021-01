Uomini e Donne | anticipazioni 28 gennaio | colpo di scena per Gemma Galgani

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Oggi, giovedì 28, torna con una nuova puntata, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, dalle 14.45 circa. Ecco tutte lee le curiosità di quest’oggi. Il regalo di Tina Cipollari aTorna con un nuovo atteso appuntamento il programma principe del daytime di Canale 5,. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda, come sempre, dalle 14.45 circa. Cosa vedremo oggi? Sarà una puntata ricca di soprese e di colpi di, dopo la puntata di ieri dedicata alla tronista Sophie Codegoni. La puntata di oggi – registrata lo scorso 19– vedrà protagonista la dama torinese, amatissima dal grande pubblico,...

Radio3tweet : Cresce il numero degli ascoltatori di Radio3: un numero fatto di donne e uomini, adulti e ragazzi, che hanno cercat… - LuigiBrugnaro : La storia è scritta ogni giorno da ciascuno di noi con piccoli gesti che, uniti a quelli di altri uomini e donne, p… - stebellentani : Disse quello eletto nel PD che ha creato gruppi parlamentari alla Camera ed al Senato praticamente solo con donne e… - MicaelaTacconi : RT @boni_castellane: @Matador1337 uomini che corrono i cento metri donne ed esultano - uvafragola : RT @QuelloConLaCana: Oh stamattina discorsi di alta filosofia. 'Le donne tatuate a letto sono le migliori' 'Gli uomini calvi a letto sono i… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

La tutela dei diritti della comunità Lgbt entrano a pieno titolo nello Statuto comunale di Vedano al Lambro. Una vera novità in Brianza.Oggi 28 gennaio, una nuova puntata di "Uomini e Donne" andrà in onda. Gemma porterà in studio una segnalazione su Maurizio e nuovi scontri avverranno ...