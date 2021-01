“Unica” è il nuovo album di Ornella Vanoni dal 29 gennaio

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Milano. «I dischi devono nascere dalla gioia». Lo ha dettopresentando “”, il primo lavoro di inediti di dal 2013, in uscita venerdì 29, prodotto da Mauro Pagani. «Mi stupisco anch’io per questo disco di inediti – ha affermato – Lo abbiamo cominciato due anni fa quando avevo 84 anni ed esce quando ne ho 86; mi sono affrettata a dire ai miei discografici che bisogna farlo uscire subito altrimenti mi trovate morta. Credo che difficilmente ci sia stata qualche altra donna che a questa età abbia fatto un disco di inediti». “” contiene undici brani, fra cui i tre duetti con Virginia Raffaele, Carmen Consoli e Fabio Ilacqua, che ha curato tutti gli arrangiamenti, collaborazioni speciali e straordinarie sorprese, a cominciare da “Arcobaleno”, la canzone composta per ...

Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - OrnellaVanoni : È stato bello ritornare in TV e cantare il mio nuovo singolo 'Un sorriso dentro al pianto' ed è stato molto bello c… - sabrynegramaro : '@OrnellaVanoni presenta il nuovo album #Unica. Collaborazioni speciali e straordinarie sorprese, a cominciare da … - jmaurosurf : RT @martinacarletti: L'unica cosa da dire sulla #GiornataDellaMemoria è che se domani vi convincessero di nuovo che i vostri vicini di casa… - Nikolka60494847 : RT @martinacarletti: L'unica cosa da dire sulla #GiornataDellaMemoria è che se domani vi convincessero di nuovo che i vostri vicini di casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Unica nuovo

Lo ha detto Ornella Vanoni presentando “Unica”, il primo lavoro di inediti di dal 2013, in uscita venerdì 29 gennaio, prodotto da Mauro Pagani. «Mi stupisco anch’io per questo disco di inediti – ha af ...Sei mesi di tempo per realizzare il primo lotto dell’intervento. Per completare il recupero servono ancora cinque milioni ...