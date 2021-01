Unesco, per l'Astigiano 1,2 milioni di euro per quattro progetti di restauro di beni architettonici (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ammontano a 4,7 milioni di euro i fondi erogati dalla Regione Piemonte a favore di 12 progettipresentati da 11 Comuni e della Fondazione Ordine Mauriziano. Si tratta dei risultati del bando terminato ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ammontano a 4,7dii fondi erogati dalla Regione Piemonte a favore di 12presentati da 11 Comuni e della Fondazione Ordine Mauriziano. Si tratta dei risultati del bando terminato ...

DolomitesUNESCO : RIFUGIO NUVOLAU: gestore cercasi ?? Per tutte le informazioni sul bando contattare il CAI Cortina:… - Agenzia_Ansa : #Civita di Bagnoregio candidata per la lista Patrimonio #Unesco Esito nel #2022 per lo splendido borgo nella… - comunerimini : #Rimini Il riconoscimento del Tempio Malatestiano patrimonio dell’Unesco, e la possibile candidatura di Rimini qual… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! A Vicenza una nuova segnaletica per valorizzare la città Unesco - AndriaLiveIt : #Andria Un logo per la candidatura a Geoparco UNESCO: al via il concorso del Parco dell'Alta Murgia -

Ultime Notizie dalla rete : Unesco per Unesco, per l'Astigiano 1,2 milioni di euro per quattro progetti di restauro di beni architettonici - Gazzetta D'Asti Gazzetta D'Asti Unesco, per l’Astigiano 1,2 milioni di euro per quattro progetti di restauro di beni architettonici

Ammontano a 4,7 milioni di euro i fondi erogati dalla Regione Piemonte a favore di 12 progettipresentati da 11 Comuni e della Fondazione Ordine ...

Piscaglia: “Tempio Malatestiano patrimonio Unesco e Rimini capitale cultura? Siamo pronti”

"Se forse fino a non poco tempo fa pensare a Rimini come città d’arte poteva apparire un’eresia, oggi siamo nelle condizioni di poterci proporre senza esitazioni", sottolinea l'assessore alla cultura ...

Ammontano a 4,7 milioni di euro i fondi erogati dalla Regione Piemonte a favore di 12 progettipresentati da 11 Comuni e della Fondazione Ordine ..."Se forse fino a non poco tempo fa pensare a Rimini come città d’arte poteva apparire un’eresia, oggi siamo nelle condizioni di poterci proporre senza esitazioni", sottolinea l'assessore alla cultura ...