Under 21 | qualificazioni Euro 2023 | tutti i gironi | l’Italia contro la Svezia

E' andata in scena questa mattina a Nyon il sorteggio dei gironi per le qualificazioni a Euro 2023. La fase finale si svolgerà in Georgia e Romania, le vincenti dei 9 gruppi e la seconda migliore classificata si qualificheranno per gli ultimi appuntamenti, le altre seconde lotteranno ai playoff per gli ultimi 4 pass. Le qualificazioni si disputeranno da marzo 2021 a giugno 2022, i playoff sono invece previsti nel settembre 2022. l'Italia è stata sorteggiata in prima fascia e dovrà vedersela con Svezia, Repubblica d'Irlanda, Bosnia Erzegovina, Montenegro e Lussemburgo. Under 21, qualificazioni Euro 2023: tutti i gironi Gruppo A: Croazia, Austria, Norvegia, Finlandia,

