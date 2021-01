Una Vita anticipazioni spagnole, nuovo amore per Lolita? (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovi personaggi entrano nel cast di Una Vita, infatti secondo quanto apprendiamo dalle puntate spagnole per Lolita potrebbe esserci una svolta. L’arrivo ad Acacias di un certo Fidel Soria (Alejandro Siguenza) potrebbe cambiare la Vita della Casado e dello suocero Ramon Palacios. Non sarà però l’unica new entry nella telenovela spagnola infatti anche a casa di Felipe arriverà un nuovo personaggio che si chiama Dori e che cambierà la Vita del deluso e affranto Alvarez hermoso. Inoltre ci sarà un terzo arrivo che riguarda la direzione del ristorante ora affidata a Inma e suo nipote Guillermo. Anteprime spagnole di Una Vita, novità in arrivo per Lolita Acacias si farà strada un nuovo personaggio che si chiama Fidel Soria, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovi personaggi entrano nel cast di Una, infatti secondo quanto apprendiamo dalle puntateperpotrebbe esserci una svolta. L’arrivo ad Acacias di un certo Fidel Soria (Alejandro Siguenza) potrebbe cambiare ladella Casado e dello suocero Ramon Palacios. Non sarà però l’unica new entry nella telenovela spagnola infatti anche a casa di Felipe arriverà unpersonaggio che si chiama Dori e che cambierà ladel deluso e affranto Alvarez hermoso. Inoltre ci sarà un terzo arrivo che riguarda la direzione del ristorante ora affidata a Inma e suo nipote Guillermo. Anteprimedi Una, novità in arrivo perAcacias si farà strada unpersonaggio che si chiama Fidel Soria, ...

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 28 gennaio Mediaset Play Foo Fighters, Dave Grohl: “Diventare il batterista di mia figlia è uno dei sogni della mia vita!"

La figlia di Dave Grohl, Violet, in più occasioni ha dimostrato di avere un grande talento a livello musicale, in particolare nel canto. La ragazza ha solo 14 anni ma si è già esibita sul palco insiem ...

Solfatara di Pozzuoli, una condanna e 5 assoluzioni per la morte della famiglia Carrer

Il 12 settembre 2017 una voragine si aprì sotto i piedi di una famiglia veneta, e vennero tutti inghiottiti l'uno dopo l'altro: prima il bimbo, poi padre e madre. Oggi la sentenza a fine rito abbrevia ...

