Una vita, anticipazioni 31 gennaio – 5 febbraio: Armando bacia Susana (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Una vita le prossime puntate ci riserveranno non poche sorprese. Dando uno sguardo alle trame in onda da domenica 31 gennaio a venerdì 5 febbraio, vedremo che Armando confesserà il suo amore a Susana. Tra i due scatterà anche un bacio. Per una coppia che si sta formando, un’altra sembrerà destinata a dividersi per sempre. Marcia infatti, pur amando Felipe, si farà prendere dai sensi di colpa e deciderà di rimanere con Santiago. Una vita, trame al 5 febbraio: Felipe e Marcia si vedono di nascosto In Una vita, anche le prossime puntate saranno incentrate su Felipe e Marcia. I due non riusciranno a stare lontani uno dall’altra e per questo si vedranno di nascosto. Una relazione clandestina la loro che, ben presto, verrà scoperta da Agustina che li ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Unale prossime puntate ci riserveranno non poche sorprese. Dando uno sguardo alle trame in onda da domenica 31a venerdì 5, vedremo checonfesserà il suo amore a. Tra i due scatterà anche un bacio. Per una coppia che si sta formando, un’altra sembrerà destinata a dividersi per sempre. Marcia infatti, pur amando Felipe, si farà prendere dai sensi di colpa e deciderà di rimanere con Santiago. Una, trame al 5: Felipe e Marcia si vedono di nascosto In Una, anche le prossime puntate saranno incentrate su Felipe e Marcia. I due non riusciranno a stare lontani uno dall’altra e per questo si vedranno di nascosto. Una relazione clandestina la loro che, ben presto, verrà scoperta da Agustina che li ...

Una vita, le anticipazioni del 28 gennaio

In occasione della giornata contro lo sperpero di cibo (il 5 febbraio) Too Good To Go lancia le indicazioni per allungare la vita dei prodotti e un hub milanese in collaborazione con le aziende ...

Grey’s Anatomy, Heigl sulla reunion tra Alex e Izzie: “Mossa da str**zo”

Katherine Heigl commenta l'addio di Alex Karev a Grey's Anatomy: "Mossa da stronzo" Non è più un mistero che la maggior parte dei fan di Grey's Anatomy si ...

