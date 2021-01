Una Vita, anticipazioni 29 gennaio: Felipe dichiara il suo amore a Marcia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il grande amore tra Marcia e Felipe appassionerà il pubblico di Una Vita che, nel corso della puntata di venerdì 29 gennaio, assisterà ad un clamoroso colpo di scena tra i due. L'avvocato, dopo l'arrivo inaspettato di Santiago, legittimo marito della brasiliana, ha dovuto suo malgrado rinunciare a lei che, a sua volta, dopo lo shock inziale, ha dovuto riprendere il suo posto accanto all'uomo. Tuttavia, Felipe non può e non vuole rassegnarsi di fronte a questa ingiustizia: proprio ora che poteva essere felice accanto alla donna che ama è costretto a dimenticarla. L'Alvarez Hermoso, secondo le anticipazioni della soap opera spagnola, scoprirà per caso che Marcia non ha rapporti con Santiago e che continua ad amare solo lui. Questa notizia lo spingerà ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il grandetraappassionerà il pubblico di Unache, nel corso della puntata di venerdì 29, assisterà ad un clamoroso colpo di scena tra i due. L'avvocato, dopo l'arrivo inaspettato di Santiago, legittimo marito della brasiliana, ha dovuto suo malgrado rinunciare a lei che, a sua volta, dopo lo shock inziale, ha dovuto riprendere il suo posto accanto all'uomo. Tuttavia,non può e non vuole rassegnarsi di fronte a questa ingiustizia: proprio ora che poteva essere felice accanto alla donna che ama è costretto a dimenticarla. L'Alvarez Hermoso, secondo ledella soap opera spagnola, scoprirà per caso chenon ha rapporti con Santiago e che continua ad amare solo lui. Questa notizia lo spingerà ...

Giorgiolaporta : Proprio non riesco a vedere differenze tra i deportati della Germania e quelli dell'URSS. Erano entrambi miei frate… - dariabig : «Nascere per caso / nascere donna / nascere povera / nascere ebrea / è troppo / in una sola vita» (Edith Bruck, Ver… - CB_Ignoranza : Weisz è tuttora il più giovane allenatore straniero ad aver vinto lo scudetto. Alla guida del Bologna ha vinto il c… - ReginaNera6 : RT @ivocamic: #AntonioMARTINO La #pandemia è una balla colossale La #spagnola ha fatto 50miloni di vittime Oggi le vittime sono lo 0,004% d… - Fragatton1 : RT @Link4Universe: Fotografie di una coppia lesbica degli anni '10 del secolo scorso. La comparsa di cabine per fototessere, con la privacy… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 28 gennaio Mediaset Play Grey’s Anatomy, Heigl sulla reunion tra Alex e Izzie: “Mossa da str**zo”

Katherine Heigl commenta l'addio di Alex Karev a Grey's Anatomy: "Mossa da stronzo" Non è più un mistero che la maggior parte dei fan di Grey's Anatomy si ...

L’educazione ambientale: ritratto di I am Greta Thunberg

Disponibile su Amazon Prime Video, in "I am Greta" Nathan Grossman delinea un ritratto della giovane Thunberg, per ispirare un nuovo futuro sostenibile ...

Katherine Heigl commenta l'addio di Alex Karev a Grey's Anatomy: "Mossa da stronzo" Non è più un mistero che la maggior parte dei fan di Grey's Anatomy si ...Disponibile su Amazon Prime Video, in "I am Greta" Nathan Grossman delinea un ritratto della giovane Thunberg, per ispirare un nuovo futuro sostenibile ...