UN POSTO AL SOLE, le anticipazioni del doppio episodio in onda Venerdì 29 Gennaio (Di giovedì 28 gennaio 2021) anticipazioni UPAS della puntata del 29 Gennaio 2021 Venerdì 29 Gennaio va in onda un doppio appuntamento a partire dalle 20:20, per recuperare l’episodio non trasmesso il 19 Gennaio. Clara e Alberto si accingono a trasferirsi nella nuova casa, ma una visita inaspettata rovina l’entusiasmo della donna. Alle prese con Rick Tok, una specie di “versione giovanile” di Vicky Beef, Vittorio si rende conto che i suoi fan non sono più quelli di una volta. Intanto Roberto, pur nutrendo sospetti su Lara, sembra non riuscire a resisterle. Crescono le tensioni tra Michele e Chiara Crescono le tensioni tra Michele e Chiara. La possibilità che Angela debba trasferirsi per qualche mese a Venezia ha messo in crisi Franco che però sta per ricevere una bella ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 28 gennaio 2021)UPAS della puntata del 29202129va inunappuntamento a partire dalle 20:20, per recuperare l’non trasmesso il 19. Clara e Alberto si accingono a trasferirsi nella nuova casa, ma una visita inaspettata rovina l’entusiasmo della donna. Alle prese con Rick Tok, una specie di “versione giovanile” di Vicky Beef, Vittorio si rende conto che i suoi fan non sono più quelli di una volta. Intanto Roberto, pur nutrendo sospetti su Lara, sembra non riuscire a resisterle. Crescono le tensioni tra Michele e Chiara Crescono le tensioni tra Michele e Chiara. La possibilità che Angela debba trasferirsi per qualche mese a Venezia ha messo in crisi Franco che però sta per ricevere una bella ...

Ellyssima : Buongiorno, sono il Paese reale. Le ricordo che quaggiù non resistiamo più e se avete preso il vostro ruolo per la… - MarcosPalermo : Ogni anno puntualmente a gennaio si parla di scambi improbabili con Dzeko, a noi ci servono giocatori funzionali no… - Lorenzo40349 : l'Italia come sta è ingovernabile in questi frangenti si muovono giri di amicizie di telefonate incontri privati pr… - Genovaper : RT @SalaLettura: Eccoci! Facci posto, oh sole ! A noi due e ad una rosa. Fra il mio seno e il petto forte che amo, sta una rosa, sola. * S… - Unpostronza : @il_BisCottone Beh...mica ho chiesto il tuo parere sul posto!??...e il sole migliora tutto (o quasi)?? -