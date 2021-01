Un posto al sole anticipazioni: VLADIMIR RANDAZZO è Nunzio Cammarota (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci siamo! Con la doppia puntata di venerdì 29 gennaio, va in scena un ritorno che vi stiamo “sussurrando” da mesi, anche se in principio non si poteva essere chiari per ovvie ragioni. Eh sì: dopo diversi anni, rientra a Un posto al sole il personaggio di Nunzio Cammarota, che come sapete è legato a doppio filo alla famiglia Boschi. Questo ritorno improvviso farà felice Franco (Peppe Zarbo), proprio nel momento in cui l’uomo è triste per la possibile partenza per Venezia della sua compagna di vita. Ma la gioia lascerà presto il posto ad un pizzico di mistero: perché Nunzio è di nuovo a Napoli? Se lo chiederà Angela (Claudia Ruffo) e si farà due domande anche lo stesso Franco, che vorrà vederci chiaro! Un posto al sole: tutte le nostre news anche su ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ci siamo! Con la doppia puntata di venerdì 29 gennaio, va in scena un ritorno che vi stiamo “sussurrando” da mesi, anche se in principio non si poteva essere chiari per ovvie ragioni. Eh sì: dopo diversi anni, rientra a Unalil personaggio di, che come sapete è legato a doppio filo alla famiglia Boschi. Questo ritorno improvviso farà felice Franco (Peppe Zarbo), proprio nel momento in cui l’uomo è triste per la possibile partenza per Venezia della sua compagna di vita. Ma la gioia lascerà presto ilad un pizzico di mistero: perchéè di nuovo a Napoli? Se lo chiederà Angela (Claudia Ruffo) e si farà due domande anche lo stesso Franco, che vorrà vederci chiaro! Unal: tutte le nostre news anche su ...

