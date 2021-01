Un posto al sole, anticipazioni 29 gennaio: sospetti e bugie (Di giovedì 28 gennaio 2021) sospetti, gelosie, segreti e bugie saranno la costante della puntata di Un posto al sole che andrà in onda venerdì 29 gennaio. Le anticipazioni della soap opera più longeva della televisione italiana, infatti, focalizzeranno l'attenzione sulla coppia composta da Alberto e Clara, che si appresterà finalmente a compiere un passo estremamente importante, ossia trasferirsi nel nuovo appartamento. Intanto, Roberto sembrerà non riuscire a resistere ai tentativi di seduzione di Lara. Dunque, finalmente il giorno tanto atteso da Clara è arrivato e lei, Alberto e il piccolo Federico potranno avere una casa grande e spaziosa e incominciare una nuova vita insieme dopo mesi di incomprensioni e discussioni. Tuttavia, la felicità della ragazza sarà turbata da una visita inaspettata che getterà ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 28 gennaio 2021), gelosie, segreti esaranno la costante della puntata di Unalche andrà in onda venerdì 29. Ledella soap opera più longeva della televisione italiana, infatti, focalizzeranno l'attenzione sulla coppia composta da Alberto e Clara, che si appresterà finalmente a compiere un passo estremamente importante, ossia trasferirsi nel nuovo appartamento. Intanto, Roberto sembrerà non riuscire a resistere ai tentativi di seduzione di Lara. Dunque, finalmente il giorno tanto atteso da Clara è arrivato e lei, Alberto e il piccolo Federico potranno avere una casa grande e spaziosa e incominciare una nuova vita insieme dopo mesi di incomprensioni e discussioni. Tuttavia, la felicità della ragazza sarà turbata da una visita inaspettata che getterà ...

