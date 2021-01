Un Posto al Sole, anticipazioni 28 gennaio 2021: due anime disperate (Di giovedì 28 gennaio 2021) anticipazioni Un Posto al Sole oggi 28 gennaio 2021 con alcune importanti novità su due personaggi in particolare, chee sembrano non darsi pace sugli amori persi. Roberto Ferri cerca Marina Giordano Tantissime le anticipazioni Un Posto al Sole di oggi 28 gennaio 2021 con alcune importanti rivelazioni anche sull'imprenditore. Nel frattempo Alberto e Clara sembrano aver trovato una intesa in merito al loro rapporto, ma la ragazza sembra nascondere qualcosa di particolare. La donna sarà molto accorta sul fatto che Barbara nutre un sentimento per il suo compagno e teme che possa essere reciproco. I due infatti riceveranno una visita e lei ne rimarrà molto scossa senza voler più parlare con il suo compagno. Nello stesso ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 28 gennaio 2021)Unaloggi 28con alcune importanti novità su due personaggi in particolare, chee sembrano non darsi pace sugli amori persi. Roberto Ferri cerca Marina Giordano Tantissime leUnaldi oggi 28con alcune importanti rivelazioni anche sull'imprenditore. Nel frattempo Alberto e Clara sembrano aver trovato una intesa in merito al loro rapporto, ma la ragazza sembra nascondere qualcosa di particolare. La donna sarà molto accorta sul fatto che Barbara nutre un sentimento per il suo compagno e teme che possa essere reciproco. I due infatti riceveranno una visita e lei ne rimarrà molto scossa senza voler più parlare con il suo compagno. Nello stesso ...

