Un patentino d’immunità per i vaccinati? “Tante incognite e aspetti etici da valutare” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid sta tornando a circolare la possibile introduzione di una “patente d’immunità” per chi ha effettuato la vaccinazione. Se ne era già parlato nei mesi scorsi, tra la primavera e l’estate, in relazione ai test sierologici, mentre ora il concetto è stato riformulato facendo riferimento a una sorta di “passaporto vaccinale”. Da più parti è stato indicato che questo strumento potrebbe agevolare la riapertura di molte attività che al momento sono chiuse al pubblico, come bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine, ma la reale applicazione non è così facile. A rilevarlo è il dottor Stefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di medicina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che, interpellato sull’utilità di questo patentino, osserva: “Al momento non ci sono gli elementi per dare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con la somministrazione delle prime dosi di vaccino anti-Covid sta tornando a circolare la possibile introduzione di una “patente” per chi ha effettuato la vaccinazione. Se ne era già parlato nei mesi scorsi, tra la primavera e l’estate, in relazione ai test sierologici, mentre ora il concetto è stato riformulato facendo riferimento a una sorta di “passaporto vaccinale”. Da più parti è stato indicato che questo strumento potrebbe agevolare la riapertura di molte attività che al momento sono chiuse al pubblico, come bar e ristoranti, cinema e teatri, palestre e piscine, ma la reale applicazione non è così facile. A rilevarlo è il dottor Stefano Fagiuoli, direttore del dipartimento di medicina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che, interpellato sull’utilità di questo, osserva: “Al momento non ci sono gli elementi per dare ...

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Covid, patentino d’immunità? L’esperto risponde: solo se il vaccino è obbligatorio o è discriminatorio - SecolodItalia1 : Covid, patentino d’immunità? L’esperto risponde: solo se il vaccino è obbligatorio o è discriminatorio… - StefanoGonzi : RT @SimoneCosimi: Non abbiamo le dosi per piangere però vogliono mettere il “patentino d’immunità”. Ma obbligate le aziende a dare in licen… - VoceVeritatis90 : RT @SimoneCosimi: Non abbiamo le dosi per piangere però vogliono mettere il “patentino d’immunità”. Ma obbligate le aziende a dare in licen… - RamingodiArnor : RT @SimoneCosimi: Non abbiamo le dosi per piangere però vogliono mettere il “patentino d’immunità”. Ma obbligate le aziende a dare in licen… -