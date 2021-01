Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 14.00 – Serie A, oggi l’Assemblea di Lega sui diritti tv: le ipotesi al vaglio – Oggi a Palazzo Parigi avrà luogo l’Assemblea di Lega per decidere in merito alla questione dei diritti tv. tutte le ipotesi Ore 13.35 – Inter, Vecino ritorna in campo con la Primavera: subito in gol dopo 6? – Matias Vecino è tornato in campo dopo l’infortunio: l’uruguaiano in campo la Primavera dell’Inter ha trovato subito la via del gol. Ore 13.10 – Ibrahimovic, oggi la Rai deciderà sulla presenza a Sanremo dello svedese – Il CdA della Rai dovrebbe oggi discutere se confermare o meno Ibrahimovic come ospite a Sanremo, dopo lo scontro ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 14.00 –A, oggi l’Assemblea di Lega sui diritti tv: le ipotesi al vaglio – Oggi a Palazzo Parigi avrà luogo l’Assemblea di Lega per decidere in merito alla questione dei diritti tv.le ipotesi Ore 13.35 – Inter, Vecino ritorna in campo con la Primavera: subito in gol dopo 6? – Matias Vecino è tornato in campo dopo l’infortunio: l’uruguaiano in campo la Primavera dell’Inter ha trovato subito la via del gol. Ore 13.10 – Ibrahimovic, oggi la Rai deciderà sulla presenza a Sanremo dello svedese – Il CdARai dovrebbe oggi discutere se confermare o meno Ibrahimovic come ospite a Sanremo, dopo lo scontro ...

