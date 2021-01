Ultime Notizie Roma del 28-01-2021 ore 18 | 10

(Di giovedì 28 gennaio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno primo piano oggi le consultazioni entrano nel vivo seconda giornata al Quirinale Emma Bonino chiude al Conte terra nel pomeriggio liberi e uguali poi Italia vivere quindi il PD Zingaretti chiede al governo di legislatura Marcucci aggiunse che serve una maggioranza forte con un patto che si fa con Italia Viva gli altri gruppi che stanno aderendo a questo progetto Ben si dice che dopo improbabili soluzioni personali ora si deve seguire il colle è il momento di parlare con il linguaggio della verità giunge intanto retrcia del senatore di Forza Italia Vitali che ieri sera aveva annunciato di lasciare per sostenere un Governo guidato da Conte Prima della relazione sullo stato della Giustizia che il ministro Alfonso Bonafede trasmesso alle camere soltanto gli investimenti ...

Dialogo tra Roma e Inter per lo scambio Dzeko-Sanchez: club al lavoro per trovare la quadratura economica, ecco le ultime notizie.Durante la missione Transporter-1 sono stati lanciati anche dieci satelliti SpaceX Starlink! Queste unità sono state posizionate in orbita polare permettendo di raggiungere zone isolate in Alaska e so ...