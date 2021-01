Ultime Notizie Roma del 28-01-2021 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

giovedì 28 gennaio 2021 Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Secondo giorno di consultazioni al Quirinale per la formazione di un nuovo governo dopo aver sentito ieri i presidenti delle camere oggi Mattarella inizia riceve ripartiti tra cui Italia viva 17:30 e PD alle 18:30 domani tu Movimento 5 Stelle lega a Forza Italia e Fratelli d'Italia them and pentastellati blinda Conte in Senato nasce gruppo di responsabili europeisti il caso Gregoretti il GP di Catania Ascolta oggi in merito alla richiesta di rinvio a giudizio per Salvini la tragedia di Piazza San Carlo a Torino la appendino condannato a un anno e mezzo scontro Unione Europea astrazeneca sulla mancata fornitura delle dosi previste di vaccino anti nuovi di Bruxelles che chiede lo svincolo dalla clausola di segretezza per pubblicare il contratto in Italia sono stati ...