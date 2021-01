Ufficiale: Vettorel ha risolto il contratto col Piacenza (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con una nota Ufficiale, il Piacenza comunica la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Thomas Vettorel. Foto: Piacenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 28 gennaio 2021) Con una nota, ilcomunica la risoluzione consensuale delcon il giocatore Thomas. Foto:L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NewsTuttoC : UFFICIALE - Piacenza, risoluzione consensuale con Vettorel - aia_rimini : Designazione come IV ufficiale per il nostro Daniele De Tommaso, impegnato questa domenica ore 17:30 per il match d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Vettorel LIVE TMW - Serie C, le ufficialità di oggi: Piacenza, risoluzione con Vettorel TUTTO mercato WEB UFFICIALE - Piacenza, risoluzione consensuale con Vettorel

Piacenza Calcio 1919 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Thomas Vettorel. Al giocatore va il ringraziamento del club e un augurio per il proseguo della propria carriera.

Arbitro Pro Sesto Juventus U23: designato il fischietto del match

Designato l'arbitro che dirigerà il match Pro Sesto-Juventus U23: l'ha comunicato l'AIA con un comunicato sul suo sito ufficiale ...

Piacenza Calcio 1919 comunica la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Thomas Vettorel. Al giocatore va il ringraziamento del club e un augurio per il proseguo della propria carriera.Designato l'arbitro che dirigerà il match Pro Sesto-Juventus U23: l'ha comunicato l'AIA con un comunicato sul suo sito ufficiale ...