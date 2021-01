UFFICIALE Marley Akè è della Juventus | depositato il contratto

JuventusFCYouth : UFFICIALE #Under23 | Marley Akè è bianconero, Franco Tongya al Marsiglia ?? - VM7ooo : RT @JuventusFCYouth: UFFICIALE #Under23 | Marley Akè è bianconero, Franco Tongya al Marsiglia ?? - sandrinetur : RT @JuventusFCYouth: UFFICIALE #Under23 | Marley Akè è bianconero, Franco Tongya al Marsiglia ?? - DeMatosle9 : RT @JuventusFCYouth: UFFICIALE #Under23 | Marley Akè è bianconero, Franco Tongya al Marsiglia ?? - 1899_Mars : RT @JuventusFCYouth: UFFICIALE #Under23 | Marley Akè è bianconero, Franco Tongya al Marsiglia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Marley

La Juventus ha perfezionato l’accordo con l'Olympique Marsiglia per l'acquisizione a titolo definitivo di Marley Aké, attaccante classe 2001, che approda in ...La Juventus ha acquistato Aké dal Marsiglia: contratto depositato per il baby prodigio francese, che giocherà in Serie C ...