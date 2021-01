Ufficiale, Malcuit passa dal Napoli alla Fiorentina (Di giovedì 28 gennaio 2021) FIRENZE - Kevin Malcuit è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina . Ad annunciarlo sono state le due squadre coinvolte nell'operazione: Fiorentina appunto, e Napoli, club che lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021) FIRENZE - Kevinè ufficialmente un nuovo calciatore della. Ad annunciarlo sono state le due squadre coinvolte nell'operazione:appunto, e, club che lo ha ...

Torrechannelit : Napoli – Ufficiale la cessione di Malcuit in prestito alla Fiorentina - ndl00 : Ufficiale, #Malcuit è un nuovo giocatore della #Fiorentina. Arriva dal #Napoli in prestito secco fino a Giugno. - sportli26181512 : Ufficiale, Malcuit passa dal Napoli alla Fiorentina: Il terzino classe '91 sbarca a Firenze con la formula del pres… - tvdellosport : ?? UFFICIALE Kevin #Malcuit è un nuovo giocatore della #Fiorentina. Il terzino arriva dal #Napoli in prestito… - calciomercatoit : ???? #Fiorentina, UFFICIALE: arriva #Malcuit dal #Napoli. Nuovo rinforzo per #Prandelli ?? #CMITmercato -