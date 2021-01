Tyler Perry: "Gli effetti collaterali del vaccino per il Covid-19" (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tyler Perry ha recentemente ricevuto la seconda dose del vaccino per il Covid-19 e ha pubblicamente parlato degli effetti collaterali del siero. Il regista e attore Tyler Perry ha recentemente parlato del suo processo di vaccinazione fornendo informazioni sugli effetti collaterali riscontrati dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino per il Covid-19. Negli Stati Uniti, nel corso delle ultime settimane, sempre più persone stanno ricevendo il siero: tra queste figurano anche alcune celebrità come Steve Martin, Martha Stewart, Samuel L. Jackson e Arnold Schwarzenegger. Perry ha ricevuto la sua prima dose del vaccino Pfizer il 4 gennaio e non ha ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021)ha recentemente ricevuto la seconda dose delper il-19 e ha pubblicamente parlato deglidel siero. Il regista e attoreha recentemente parlato del suo processo di vaccinazione fornendo informazioni sugliriscontrati dopo aver ricevuto la seconda dose delper il-19. Negli Stati Uniti, nel corso delle ultime settimane, sempre più persone stanno ricevendo il siero: tra queste figurano anche alcune celebrità come Steve Martin, Martha Stewart, Samuel L. Jackson e Arnold Schwarzenegger.ha ricevuto la sua prima dose delPfizer il 4 gennaio e non ha ...

