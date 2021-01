Tutti vogliono le monete celebrative della Nutella (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le tre monete celebrative dedicate alla Nutella (foto: Ministero dell’economia e delle finanze)Sareste pronti a pagare 1500 euro per tre monete d’argento dedicate alla Nutella? Su eBay qualcuno ci crede e propone agli appassionati collezionisti di preacquistare quelle celebrative da 5 euro dedicate alla crema spalmabile della Ferrero. Nate per commemorare i 75 anni di uno dei prodotti dolciari italiani più noti nel mondo, le tre monete (una ha il tappo verde, una bianco e una rosso) saranno disponibili dal 5 febbraio, ma possono già essere ordinate sul sito della Zecca di Stato. Dove stanno andando letteralmente a ruba, facendo fiorire un mercato parallelo di rivendite. Sul sito ufficiale, infatti, il trittico (tiratura cinquemila ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le trededicate alla(foto: Ministero dell’economia e delle finanze)Sareste pronti a pagare 1500 euro per tred’argento dedicate alla? Su eBay qualcuno ci crede e propone agli appassionati collezionisti di preacquistare quelleda 5 euro dedicate alla crema spalmabileFerrero. Nate per commemorare i 75 anni di uno dei prodotti dolciari italiani più noti nel mondo, le tre(una ha il tappo verde, una bianco e una rosso) saranno disponibili dal 5 febbraio, ma possono già essere ordinate sul sitoZecca di Stato. Dove stanno andando letteralmente a ruba, facendo fiorire un mercato parallelo di rivendite. Sul sito ufficiale, infatti, il trittico (tiratura cinquemila ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti vogliono Tutti vogliono l’idrogeno. Scende in campo anche Msc Il Secolo XIX Visione: Joss Whedon voleva mostrare i genitali del sintezoide in Age of Ultron

150 MILIONI DI EURO – IL ROMANZO : 4° PUNTATA

Non si voleva fare un nuovo mutuo e l’Amministrazione Comunale non voleva dare tutti i soldi perché aveva già programmato di realizzare anche altre opere. Tra 15 giorni ci sarebbe stata l’Assemblea ...

