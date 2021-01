Tuchel: «Al Chelsea per vincere, ma…» – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’avventura di Thomas Tuchel alla guida del Chelsea si è aperta con un pareggio casalingo per o-o contro il Wolverhampton. Questo il suo commento Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa dopo il suo debutto in Premier League alla guida dei Blues. Le sue parole. OBIETTIVI – «È giusto che quando firmi per il Chelsea ci siano aspettative per vincere titoli. E significa Premier League, Champions League e le varie coppe. È chiaro, ma serve realismo. Ci sono tante squadre tra noi e il quarto posto. Forse è il miglior momento per inserirsi a metà stagione, per non perdere l’obiettivo quando si guarda troppo lontano». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’avventura di Thomasalla guida delsi è aperta con un pareggio casalingo per o-o contro il Wolverhampton. Questo il suo commento Il tecnico delThomasha parlato in conferenza stampa dopo il suo debutto in Premier League alla guida dei Blues. Le sue parole. OBIETTIVI – «È giusto che quando firmi per ilci siano aspettative pertitoli. E significa Premier League, Champions League e le varie coppe. È chiaro, ma serve realismo. Ci sono tante squadre tra noi e il quarto posto. Forse è il miglior momento per inserirsi a metà stagione, per non perdere l’obiettivo quando si guarda troppo lontano». Leggi su Calcionews24.com

