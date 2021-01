Trentino, per i politici c’è un’unica soluzione per gli orsi: abbatterli. Ma hanno letto bene i report? (Di giovedì 28 gennaio 2021) In questi giorni è uscito un documento importante, relativamente alla gestione degli orsi del Trentino. Il documento, redatto da Ispra, con la collaborazione del Muse (Museo di Scienze naturali di Trento), pone in evidenza molte criticità nella gestione degli orsi in Trentino. In particolare, si vuole analizzare il concetto di “orsi problematici” e la loro interazione con le attività antropiche qui il documento. Questa analisi, molto complessa ed articolata, è una vera e propria critica alla gestione fallimentare della provincia di Trento, che si ostina a voler vedere solo una piccola parte del rapporto scientifico divulgato. Quello, cioè, che prevede come extrema ratio, l’abbattimento di un orso definito pericoloso. Ecco, quindi, che l’assessora alle Foreste e Fauna, Giulia Zanotelli, leghista come il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) In questi giorni è uscito un documento importante, relativamente alla gestione deglidel. Il documento, redatto da Ispra, con la collaborazione del Muse (Museo di Scienze naturali di Trento), pone in evidenza molte criticità nella gestione degliin. In particolare, si vuole analizzare il concetto di “problematici” e la loro interazione con le attività antropiche qui il documento. Questa analisi, molto complessa ed articolata, è una vera e propria critica alla gestione fallimentare della provincia di Trento, che si ostina a voler vedere solo una piccola parte del rapporto scientifico divulgato. Quello, cioè, che prevede come extrema ratio, l’abbattimento di un orso definito pericoloso. Ecco, quindi, che l’assessora alle Foreste e Fauna, Giulia Zanotelli, leghista come il ...

