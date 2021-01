Trasporto scolastico gratuito, penalizzati gli studenti dell’entroterra: Delli Veneri scrive alla Regione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attivo ormai da anni il servizio di Trasporto scolastico gratuito per gli studenti della Regione Campania. A far emergere delle criticità sul servizio messo a disposizione è l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Morcone, Alessandro Delli Veneri, il quale ha scritto alla Regione. La criticità che mette in risalto l’assessore riguarda il fatto che l’abbonamento gratuito serve solo per raggiungere gli Istituti che si trovano nei capoluoghi, anche fuori Regione, penalizzando così gli studenti che scelgono Istituti nelle aree interne, come ad esempio Colle Sannita, Morcone e San Marco dei Cavoti. La questione sollevata da Delli ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ attivo ormai da anni il servizio diper glidellaCampania. A far emergere delle criticità sul servizio messo a disposizione è l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Morcone, Alessandro, il quale ha scritto. La criticità che mette in risalto l’assessore riguarda il fatto che l’abbonamentoserve solo per raggiungere gli Istituti che si trovano nei capoluoghi, anche fuori, penalizzando così gliche scelgono Istituti nelle aree interne, come ad esempio Colle Sannita, Morcone e San Marco dei Cavoti. La questione sollevata da...

