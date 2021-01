Tragedia alla Solfatara, condannato l'amministratore per la morte dei tre turisti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sei anni all?amministratore della Solfatara Giorgio Angarano, assolti tutti gli altri soci. È il verdetto che accoglie le conclusioni difensive dei penalisti Claudio Botti, Orazio De... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Sei anni all?dellaGiorgio Angarano, assolti tutti gli altri soci. È il verdetto che accoglie le conclusioni difensive dei penalisti Claudio Botti, Orazio De...

Tragedia in USA: bimbo di 5 anni spara e uccide la cuginetta di 9 anni

In Pennsylvania un bambino di soli 5 anni ha sparato e ucciso la cuginetta Nyssa Davis, di 9 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'accaduto ...

