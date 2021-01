Traffico Roma del 28-01-2021 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione studio Daniele guerrisi nella zona di Santa Maria di Galeria rallentamenti per incidente in via di Santa Maria di Galeria all’altezza di via Edoardo Perino incidenti anche nella zona di Vallefiorita interessata alla via Siculiana in prossimità di via Termini Imerese sulla percorso Urbano dellaL’Aquila incolonnamenti a tratti da torcere al bivio per la tangenziale verso il centro sulla stessa tangenziale verso San Giovanni code dalla Salaria la Nomentana e poi da San Lorenzo a viale Castrense incolonnamenti anche verso lo stadio Olimpico da vedere Valle dei Campi Sportivi alla prenestino-labicano chiusa per voragine la Casilina tra via di Villa serventi e via Zenodossio in entrambi i sensi di marcia della Vittoria riaperta invece la via Panoramica in precedenza chiusa per possibili ...