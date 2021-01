TPL, Mit: ulteriori risorse per Regioni e Province autonome (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Regioni e Province autonome potranno disporre, a titolo di anticipazione, di 195 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, locale e regionale, e di 100 milioni a titolo di compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari dell’anno 2020. A stabilirlo il decreto siglato ieri dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. I 195 milioni – sottolinea il MIT in una nota – “anticipano del 50% lo stanziamento complessivo di 390 milioni destinati agli enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari a fronteggiare le esigenze di trasporto degli studenti conseguenti all’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –potranno disporre, a titolo di anticipazione, di 195 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, locale e regionale, e di 100 milioni a titolo di compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari dell’anno 2020. A stabilirlo il decreto siglato ieri dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola de Micheli di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. I 195 milioni – sottolinea il MIT in una nota – “anticipano del 50% lo stanziamento complessivo di 390 milioni destinati agli enti locali per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale necessari a fronteggiare le esigenze di trasporto degli studenti conseguenti all’applicazione delle misure di contenimento della diffusione del ...

DividendProfit : TPL, Mit: ulteriori risorse per Regioni e Province autonome - AgenziaOpinione : MIT – MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * TPL: « ULTERIORI RISORSE PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME, ASSEGNATI 19… - ferpress : #TPL: dal #Mit ulteriori risorse per Regioni e Province autonome. Assegnati 195 mln per i servizi aggiuntivi e 100… - WELOADYOU : RT @ferpress: #TPL: dal #Mit ulteriori risorse per Regioni e Province autonome. Assegnati 195 mln per i servizi aggiuntivi e 100 mln di com… - ferpress : #TPL: dal #Mit ulteriori risorse per Regioni e Province autonome. Assegnati 195 mln per i servizi aggiuntivi e 100… -

Ultime Notizie dalla rete : TPL Mit TPL, Mit: ulteriori risorse per Regioni e Province autonome Il Messaggero TPL, Mit: ulteriori risorse per Regioni e Province autonome

(Teleborsa) – Regioni e Province autonome potranno disporre, a titolo di anticipazione, di 195 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, locale e ...

MAN: a Norimberga il più grande ordine di bus elettrici mai realizzato

Man dà il via all\'ordine di e-bus più grande mai realizzato: ecco le caratteristiche tecniche del L ...

(Teleborsa) – Regioni e Province autonome potranno disporre, a titolo di anticipazione, di 195 milioni di euro per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, locale e ...Man dà il via all\'ordine di e-bus più grande mai realizzato: ecco le caratteristiche tecniche del L ...