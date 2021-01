Toyota mette la freccia e supera Volkswagen Nel 2020 è il primo costruttore al mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo cinque anni,torna in cima alla classifica mondiale dei costruttori. Nella casa giapponese, pur registrando una contrazione delle vendite dell’11%, ha raggiunto quota 9,53 milioni di veicoli (comprese Daihatsu e Hino Motors), contro i 9,31 del gruppo(comprese Scania e MAN), il cui calo è stato invece del 15%. Al terzo posto i franco-nipponici di Renault-Nissan, le cui vendite sono in flessione del 23,2% ma hanno comunque raggiunto quota 7,8 milioni. La partita, a ben vedere, è stata decisa dal diverso grado di esposizione dei vari marchi a mercati colpiti più duramente dai lockdown per il Coronavirus. Esposizione che evidentemente è stata più grande nel vecchio continente per il gruppo tedesco, che qui ha anche parecchie fabbriche e ha dovuto fare i conti con la più consistente battuta d’arresto del ...