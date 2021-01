Tottenham-Liverpool stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Premier League 2020/2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tottenham-Liverpool sarà visibile stasera in tv: ecco l’orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la ventesima giornata di campionato della Premier League 2020/2021. Il Tottenham, reduce dalla vittoria in trasferta contro lo Sheffield United, è sesto in classifica a quota 33 punti, staccato di una sola lunghezza dal Liverpool. Quest’ultimo è infatti quinto e vorrà riscattare la sconfitta rimediata sul campo di casa contro il Burnley. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming per ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco l’e come vedere intv eil match valido per la ventesima giornata di campionato della. Il, reduce dalla vittoria in trasferta contro lo Sheffield United, è sesto in classifica a quota 33 punti, staccato di una sola lunghezza dal. Quest’ultimo è infatti quinto e vorrà riscattare la sconfitta rimediata sul campo di casa contro il Burnley. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 28 gennaio, alle ore 21:00. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che inper ...

capuanogio : Le 15 squadre che farebbero parte della #Superlega secondo #Repubblica: ?????????????? #ManUtd #ManCity #Liverpool… - sportface2016 : #calcio #Tottenham-#Liverpool stasera in tv: ecco come vedere la sfida del campionato di #PremierLeague - periodicodaily : Tottenham – Liverpool in campo per lo scontro spettacolo #TottenhamLiverpool #PremierLeague #28gennaio - NotizieIN : DIRETTA TV Napoli-Spezia Streaming Tottenham-Liverpool Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Torino-Fiorentina S… - CalcioIN : DIRETTA TV Napoli-Spezia Streaming Tottenham-Liverpool Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Torino-Fiorentina S… -