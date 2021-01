Torna il mistero del "Cantante Mascherato". Carlucci: "Tanti famosi vogliono partecipare" - (Di giovedì 28 gennaio 2021) Paolo Scotti La prima edizione nell'epoca delle mascherine. In giuria anche Patty Pravo Ironia delle coincidenze. La prima edizione andò in onda quando ancora il titolo non poteva indurre ad alcun doppiosenso. Ma ora che Il Cantante Mascherato riTorna, come non pensare all'involontaria, incorporata modalità «covid free» dei suoi concorrenti? Come ignorare la rinnovata «missione del sorriso» cui lo show canterino di Milly Carlucci deve in tempi così poco allegri - giocoforza votarsi? «Lo spettacolo innanzitutto! proclama la battagliera Milly-. Ora più che mai il nostro imperativo è: divertire il pubblico». E allora ecco Tornare dal 29, per cinque venerdi su Raiuno, nove canTanti misteriosi (ma potrebbero anche non cantare per professione) calati in costumi integrali come ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Paolo Scotti La prima edizione nell'epoca delle mascherine. In giuria anche Patty Pravo Ironia delle coincidenze. La prima edizione andò in onda quando ancora il titolo non poteva indurre ad alcun doppiosenso. Ma ora che Ilri, come non pensare all'involontaria, incorporata modalità «covid free» dei suoi concorrenti? Come ignorare la rinnovata «missione del sorriso» cui lo show canterino di Millydeve in tempi così poco allegri - giocoforza votarsi? «Lo spettacolo innanzitutto! proclama la battagliera Milly-. Ora più che mai il nostro imperativo è: divertire il pubblico». E allora eccore dal 29, per cinque venerdi su Raiuno, nove canmisteriosi (ma potrebbero anche non cantare per professione) calati in costumi integrali come ...

