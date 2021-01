Torino-Fiorentina, la carica di Nicola: “Benevento solo una partenza, Kobe Bryant un esempio. Ecco il nostro obiettivo” (Di giovedì 28 gennaio 2021) A Benevento è stata la partenza di una lunga corsa verso ciò che vogliamo: dobbiamo tirarci fuori da una classifica che non ci piace e lavorare sull'essere una cosa unica. Ho preso d'esempio Kobe Bryant, dicendo ai miei ragazzi che se non crediamo in noi, nessuno lo farà per noi: serve creare una famigliaDavide Nicola, alla seconda presenza sulla panchina granata dopo il pari di Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di domani sera contro la Fiorentina. Di seguito alcune dichiarazioni dell'allenatore granata."E' importante che ci sia la consapevolezza della situazione: il Torino deve tirarsi fuori da una classifica che non ci piace. Dobbiamo salvarci. La Fiorentina è invece riuscita già a ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aè stata ladi una lunga corsa verso ciò che vogliamo: dobbiamo tirarci fuori da una classifica che non ci piace e lavorare sull'essere una cosa unica. Ho preso d', dicendo ai miei ragazzi che se non crediamo in noi, nessuno lo farà per noi: serve creare una famigliaDavide, alla seconda presenza sulla panchina granata dopo il pari di, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di domani sera contro la. Di seguito alcune dichiarazioni dell'allenatore granata."E' importante che ci sia la consapevolezza della situazione: ildeve tirarsi fuori da una classifica che non ci piace. Dobbiamo salvarci. Laè invece riuscita già a ...

