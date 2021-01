Torino-Fiorentina (29 gennaio ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’esordio di Nicola sulla panchina del Torino non è stato vincente ma almeno incoraggiante, con i granata sotto di due gol contro il Benevento e capaci di strappare un pareggio al Vigorito grazie alla doppietta di Zaza. Sarà una vera e propria sfida salvezza contro la Fiorentina tra due nobili del calcio italiano in questo InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 28 gennaio 2021) L’esordio di Nicola sulla panchina delnon è stato vincente ma almeno incoraggiante, con i granata sotto di due gol contro il Benevento e capaci di strappare un pareggio al Vigorito grazie alla doppietta di Zaza. Sarà una vera e propria sfida salvezza contro latra due nobili del calcio italiano in questo InfoBetting: Scommesse Sportive e

TorinoFC_1906 : ??MATCH DAY ??Fiorentina ??Stadio Olimpico “Grande Torino” ??Ore 20.45 #TorinoFiorentina #SFT - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - statsbet : ???? #SerieA Torino v Fiorentina To be carded Belotti @ 5.5 #Betting - FantaConsigli1 : Le formazioni ufficiali di #TorinoFiorentina #Torino: Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Li… - Toro_News : ?? | LE FORMAZIONI UFFICIALI DI TORINO-FIORENTINA Questo l’undici scelto da Nicola per la sfida contro la Fiorentin… -