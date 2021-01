Tony Aglianò, il padre non gli parla più per la sua omosessualità: “Ha scoperto grazie al GF Vip che sono gay. Sto male” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione dell’articolo in cui mi ha raccontato del suo interesse per Tommaso Zorzi e dei sentimenti che prova per Giacomo Urtis, Tony Aglianò mi ha fatto un’altra confessione, di natura molto diversa. Il ballerino mi ha rivelato che il gossip tra lui e il chirurgo dei vip lo diverte, ma in qualche modo gli ha cambiato la vita in peggio, visto che suo padre l’ha ripudiato. Secondo la versione dell’ex ‘Amico di Maria’, il papà avrebbe scoperto della sua omosessualità quando ne hanno parlato all’interno della casa del GF Vip. “Non sapevo se dirlo, alla fine mi sono convinto. Questa è una cosa molto delicata. Dopo la notizia della mia relazione con Giacomo, raccontata in diretta da Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini, arriva anche la definitiva rottura ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo la pubblicazione dell’articolo in cui mi ha raccontato del suo interesse per Tommaso Zorzi e dei sentimenti che prova per Giacomo Urtis,mi ha fatto un’altra confessione, di natura molto diversa. Il ballerino mi ha rivelato che il gossip tra lui e il chirurgo dei vip lo diverte, ma in qualche modo gli ha cambiato la vita in peggio, visto che suol’ha ripudiato. Secondo la versione dell’ex ‘Amico di Maria’, il papà avrebbedella suaquando ne hannoto all’interno della casa del GF Vip. “Non sapevo se dirlo, alla fine miconvinto. Questa è una cosa molto delicata. Dopo la notizia della mia relazione con Giacomo, raccontata in diretta da Cristiano Malgioglio ad Alfonso Signorini, arriva anche la definitiva rottura ...

