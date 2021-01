Tomb Raider celebra i 25 anni del franchise tra eventi ed un nuovo gioco in sviluppo

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Attraverso Twitter, il publisher Square Enix e lo sviluppatore Crystal Dynamics hanno condiviso una serie di dettagli sui festeggiamenti del 25° anno di. Il 2021 infatti sarà ricco di, sorprese e contenuti per la community: il video che accompagna questo tweet mostra il director di, Will Kerslake, che ha rivelato che, per la prossima avventura di Lara, il team mira a unificare le linee temporali dei giochi originali didegli'90 con la recente trilogia del reboot. "Immaginiamo il futuro diche si svolgerà dopo il reboot, raccontando storie che si basano sull'ampiezza dei giochi di Core Design e Crystal Dynamics, cercando di unificare queste linee temporali", ...