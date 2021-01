Tokyo 2020, Yoshiro Mori: “C’è la possibilità che i Giochi si svolgano a porte chiuse” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020 Yoshiro Mori ha parlato ai microfoni dell’agenzia Kyodo: “A mio avviso è difficile che i Giochi si disputino senza spettatori. Tuttavia è stata effettuata una simulazione di ciò, dunque è una possibilità che va tenuta in considerazione“. Il governo del Giappone ha elaborato tre scenari piuttosto diversi tra di loro: uno non prevede limitazioni, un altro non prevede spettatori, mentre l’ultimo, forse quello più realistico, vede gli spalti occupati al 50%. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi diha parlato ai microfoni dell’agenzia Kyodo: “A mio avviso è difficile che isi disputino senza spettatori. Tuttavia è stata effettuata una simulazione di ciò, dunque è unache va tenuta in considerazione“. Il governo del Giappone ha elaborato tre scenari piuttosto diversi tra di loro: uno non prevede limitazioni, un altro non prevede spettatori, mentre l’ultimo, forse quello più realistico, vede gli spalti occupati al 50%. SportFace.

