Tiziana Gentile, uccisa brutalmente, si indaga sul movente (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tiziana Gentile, 48 anni, bracciante agricola di Orta Nova è la vittima dell'ennesimo femminicidio. L'omicidio è avvenuto in un condominio di via La Bellarte. Tiziana è stata uccisa con un coltello da campagna, la vittima era in isolamento nella sua abitazione perché risultata positiva al Covid-19. Gli investigatori stanno indagando sulle dinamiche del delitto e sul movente. I vicini hanno dato l'allarme dopo aver sentito delle urla, allertando i carabinieri. Il sospettato è un 46enne C'è un sospettato, Gerardo Tarantino, la polizia lo ha trovato al piano sottostante a quello della donna. L'uomo aveva le mani coperte di sangue e delle ferite sul volto. L'indagato si è giustificato dicendo di essere lì in quanto amico, ma secondo la figlia della donna la ...

FoggiaCittaAper : Ortanova, Tarantino arrestato per omicidio volontario. L'indagato non ha risposto alle domande del PM, il commento… - Noviolenzadonne : Per ora, 5 donne e 1 bimba uccise, 2 delle quali stuprate e quindi uccise o morte per le conseguenze delle violenze… - GiovanniMario12 : RT @Tg3web: Mentre in Sicilia proseguono le indagini sulla morte di Roberta Siragusa e si attende il fermo del fidanzato, nel Foggiano c'è… - infoitinterno : Nel foggiano è stata trovata morta Tiziana Gentile - infoitinterno : I messaggi di Tarantino prima dell'omicidio: 'Vi farò vedere io, scusa'. Preso il presunto assassino di Tiziana Gen… -