Tisana o infuso, ricette e consigli per il tuo benessere (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una buona Tisana offre una coccola calda nelle giornate più fredde dell’anno, un piccolo rito che soddisfa il palato e regala un momento di pausa e di distensione nella routine quotidiana, ma anche un gesto di salute che può apportare benefici all’organismo grazie ai principi attivi naturali presenti in alcune erbe. Scopriamo come prepararla nel modo più corretto e quali erbe scegliere in base all’aiuto di cui siamo in cerca: attraverso queste semplici bevande possiamo, ad esempio, sostenere il sistema immunitario, dare una mano al drenaggio dei liquidi in eccesso, facilitare il buon riposo e molto altro ancora. Tisana, infuso o decotto non sono la stessa cosa, anche se spesso sono usati come sinonimi. La Tisana, propriamente parlando, è una bevanda contenete una miscela di piante ed erbe officinali diverse, sminuzzate ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una buonaoffre una coccola calda nelle giornate più fredde dell’anno, un piccolo rito che soddisfa il palato e regala un momento di pausa e di distensione nella routine quotidiana, ma anche un gesto di salute che può apportare benefici all’organismo grazie ai principi attivi naturali presenti in alcune erbe. Scopriamo come prepararla nel modo più corretto e quali erbe scegliere in base all’aiuto di cui siamo in cerca: attraverso queste semplici bevande possiamo, ad esempio, sostenere il sistema immunitario, dare una mano al drenaggio dei liquidi in eccesso, facilitare il buon riposo e molto altro ancora.o decotto non sono la stessa cosa, anche se spesso sono usati come sinonimi. La, propriamente parlando, è una bevanda contenete una miscela di piante ed erbe officinali diverse, sminuzzate ...

solodallamente : @filodrama per me è perfetta, cioè a me di bere la tisana alla melissa non interessa, mentre una calda Summer Garde… - meandmyself375 : @autoportante_ Cioccolato fondente e/o tazza di bevanda calda (tè, ma anche un infuso o tisana, l'effetto su di me… - _ted_owo : @BVBXLON allora fai così: scaldati una tazza di latte o infuso o tisana (non the), mettiti sotto le coperte e prova… - ChiaraCiv : @Susy_1968 @confusa11 @PaolettaPaly @GiulianaGoline1 @dicuonzobt @RIHANNON1967 Infatti noto che di notte ultimament… -

Ultime Notizie dalla rete : Tisana infuso Caldo benessere: le tisane amiche dell’inverno TGCOM Lapacho, il composto naturale contro candida e infiammazioni

Un rimedio molto utile a coloro che soffrano di infezioni ricorrenti alle vie urinarie, ma anche per curare la pelle Un rimedio molto utile a coloro che soffran ...

TOCCASANA PER IL FREDDO,

Gennaio è quasi giunto al termine, stanno per arrivare i famosi “giorni della merla”, ovvero, così come diciamo noi lombardi, 29, 30 e 31 gennaio, i giorni più freddi di tutto l’anno. Col clima rigido ...

Un rimedio molto utile a coloro che soffrano di infezioni ricorrenti alle vie urinarie, ma anche per curare la pelle Un rimedio molto utile a coloro che soffran ...Gennaio è quasi giunto al termine, stanno per arrivare i famosi “giorni della merla”, ovvero, così come diciamo noi lombardi, 29, 30 e 31 gennaio, i giorni più freddi di tutto l’anno. Col clima rigido ...