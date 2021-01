TikTok, influencer siciliana denunciata per istigazione al suicidio: più di 700mila followers (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una influencer utilizzava TikTok per lanciare delle sfide. Seguita da più di 700mila followers. E’ stata denunciata per istigazione al suicidio. Il celebre social network dei più giovani in queste settimane non se la sta passando molto bene. Moltissime sono le polemiche nei confronti di una probabile, denuncia il popolo, mancanza di regole ferree sulla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 gennaio 2021) Unautilizzavaper lanciare delle sfide. Seguita da più di. E’ stataperal. Il celebre social network dei più giovani in queste settimane non se la sta passando molto bene. Moltissime sono le polemiche nei confronti di una probabile, denuncia il popolo, mancanza di regole ferree sulla L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

