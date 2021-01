TikTok, folle challenge lanciata da un'influencer italiana: denunciata per istigazione al suicidio. 'Pericolosissima' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aveva lanciato, su TikTok , una ' challenge ' in cui invitava i follower a fare un folle gioco di resistenza . Una influencer siciliana di 48 anni, molto seguita sul social network cinese, è stata ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Aveva lanciato, su, una '' in cui invitava i follower a fare ungioco di resistenza . Unasiciliana di 48 anni, molto seguita sul social network cinese, è stata ...

