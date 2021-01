TikTok, denunciata influencer siciliana: istigava al suicidio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo caso su TikTok, con un influencer siciliana denunciata. Stando all’accusa, la ragazza istigava al suicidio con una challenge donna-uomo. Ultime settimane tribolate per il social leader delle classifiche, TikTok, a causa dei due giovanissimi suicidi italiani riconducibili ad una challenge sull’applicazioni. Il social cinese è finito nell’occhio del ciclone a causa della sua utenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nuovo caso su, con un. Stando all’accusa, la ragazzaalcon una challenge donna-uomo. Ultime settimane tribolate per il social leader delle classifiche,, a causa dei due giovanissimi suicidi italiani riconducibili ad una challenge sull’applicazioni. Il social cinese è finito nell’occhio del ciclone a causa della sua utenza L'articolo proviene da Inews.it.

