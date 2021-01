Tik Tok, influencer siciliana sotto accusa per sfida suicida (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora un caso inquietante generato da Tik Tok. Dopo il caso della bambina suicida di Palermo la celebre piattaforma frequentatissima dai minorenni finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. È stata denunciata infatti un’influencer di 48 anni per aver pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video con una sfida suicidia. Tik Tok, denunciata una influencer siciliana Aveva già fatto causato e polemiche discussioni il dramma della bambina suicidatasi a Palermo per aver partecipato ad una sfida lanciata su Tik Tok. Questa piattaforma social è finita nuovamente nell’occhio del ciclone dopo un nuovo caso scoppiato in Sicilia. Un influcencer di 48 anni residente nella provincia di Siracusa è stata denunciata per istigazione al suicidio dopo aver pubblicato un video sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora un caso inquietante generato da Tik Tok. Dopo il caso della bambinadi Palermo la celebre piattaforma frequentatissima dai minorenni finisce nuovamente nell’occhio del ciclone. È stata denunciata infatti un’di 48 anni per aver pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video con unasuicidia. Tik Tok, denunciata unaAveva già fatto causato e polemiche discussioni il dramma della bambinatasi a Palermo per aver partecipato ad unalanciata su Tik Tok. Questa piattaforma social è finita nuovamente nell’occhio del ciclone dopo un nuovo caso scoppiato in Sicilia. Un influcencer di 48 anni residente nella provincia di Siracusa è stata denunciata per istigazione al suicidio dopo aver pubblicato un video sulla ...

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - repubblica : Sfida estrema su Tik Tok, il neuropsichiatra Vicari “Non è colpa solo dei social. Mai il cellulare agli under 12” - crocerossa : L'assurda morte di una ragazzina di 10 anni per partecipare a una sfida sui social. Il Vicepresidente #CroceRossa e… - cucciolosecondo : @Fabius40884986 in realtà un po tutti i social stanno a raggiunge na deriva de merda, però tik tok mo sta a esagerà… - novelledisospir : Zio non è che non compari tra i per te su tik tok alla gente perché non vesti gucci è perché sei cringe da far paura -