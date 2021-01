Tik Tok, denunciata per istigazione al suicidio una influencer di Siracusa (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una influencer 48enne di Siracusa è stata denunciata per istigazione al suicidio, a causa di un video riguardante una sfida pericolosa con un uomo. Tik Tok continua a far discutere. O meglio, non fa discutere il social network, ma l’uso sbagliato che ne viene fatto. Una influencer di Siracusa di 48 anni è stata denunciata L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una48enne diè stataperal, a causa di un video riguardante una sfida pericolosa con un uomo. Tik Tok continua a far discutere. O meglio, non fa discutere il social network, ma l’uso sbagliato che ne viene fatto. Unadidi 48 anni è stataL'articolo NewNotizie.it.

