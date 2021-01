"Ti fanno il lavaggio del cervello". Rivelazione-choc, l'ex concorrente accusa il Grande Fratello Vip: cosa succede in confessionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una dichiarazione sconcertante sul dietro le quinte del Grande Fratello Vip. A vuotare il sacco sull'inimmaginabile è Lidia Vella, ex concorrente del programma di Canale 5. Secondo quanto riportato da Leggo la fu inquilina della casa più spiata d'Italia avrebbe puntato il dito contro il programma condotto da Alfonso Signorini. "In confessionale - sarebbero state le sue parole - ti fanno il lavaggio del cervello. Mi è venuta la depressione". La Vella ai tempi del reality era finita al centro di una questione di cuore che vedeva coinvolti anche l'ex Alessandro Calabrese e la vicintrice di quell'edizione Federica Lepanto. "Al Gf - avrebbe spiegato ancora - non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Una dichiarazione sconcertante sul dietro le quinte delVip. A vuotare il sacco sull'inimmaginabile è Lidia Vella, exdel programma di Canale 5. Secondo quanto riportato da Leggo la fu inquilina della casa più spiata d'Italia avrebbe puntato il dito contro il programma condotto da Alfonso Signorini. "In- sarebbero state le sue parole - tiildel. Mi è venuta la depressione". La Vella ai tempi del reality era finita al centro di una questione di cuore che vedeva coinvolti anche l'ex Alessandro Calabrese e la vicintrice di quell'edizione Federica Lepanto. "Al Gf - avrebbe spiegato ancora - non ti dicono maifare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il ...

