Thor: Love and Thunder, James Gunn sta collaborando con Taika Waititi per il nuovo film Marvel (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi potrà avvalersi della consulenza del collega del MCU James Gunn per quel che concerne i Guardiani della Galassia presenti nel film. Come prassi nel MCU, James Gunn sta dando una mano a Taika Waititi per Thor: Love and Thunder, o almeno per quanto riguarda le parte relative ai Guardiani della Galassia. Nell'intreccio di storie e personaggi che è il Marvel Cinematic Universe, è difficile che qualcosa possa venir lasciato al caso, e così per le produzioni che presentano innesti da altri franchise, il regista dei film in questione è solito consultare i ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il regista diandpotrà avvalersi della consulenza del collega del MCUper quel che concerne i Guardiani della Galassia presenti nel. Come prassi nel MCU,sta dando una mano aperand, o almeno per quanto riguarda le parte relative ai Guardiani della Galassia. Nell'intreccio di storie e personaggi che è ilCinematic Universe, è difficile che qualcosa possa venir lasciato al caso, e così per le produzioni che presentano innesti da altri franchise, il regista deiin questione è solito consultare i ...

Canele1420 : RT @L_valhalla: Anche tutta la faccenda di love e thunder poi mi fa parecchio preoccupare io non posso accettare un film di thor senza loki - MartaMazzetto : • I giorni passano • L'amore cresce • Le calzature spariscono Thor 1anno (o 7?)?? Scodinzolone ?? #dog #love… - stringimimalik : RT @L_valhalla: Anche tutta la faccenda di love e thunder poi mi fa parecchio preoccupare io non posso accettare un film di thor senza loki - Kolored97 : RT @L_valhalla: Anche tutta la faccenda di love e thunder poi mi fa parecchio preoccupare io non posso accettare un film di thor senza loki - 3cinematographe : #JamesGunn ha aiutato #TaikaWaititi con #ThorLoveandThunder -

Ultime Notizie dalla rete : Thor Love Thor: Love and Thunder, James Gunn ha aiutato Taika Waititi! Cinematographe.it - FilmIsNow Hawkeye, la nuovo foto di Jeremy Renner dal set della serie Marvel

Jeremy Renner ha condiviso una nuova immagine dal set della serie Marvel Hawkeye, dove torna ad interpretare Occhio di Falco.

The Flash: le riprese (finalmente) ad aprile?

The Flash: le riprese (finalmente) ad aprile? La produzione dello show finora è stata molto travagliata con tanti ostacoli ...

Jeremy Renner ha condiviso una nuova immagine dal set della serie Marvel Hawkeye, dove torna ad interpretare Occhio di Falco.The Flash: le riprese (finalmente) ad aprile? La produzione dello show finora è stata molto travagliata con tanti ostacoli ...