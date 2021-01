The Weeknd: il momento d’oro prima del Super Bowl 2021 (Di giovedì 28 gennaio 2021) In attesa di esibirsi all’Halftime Show del primo Super Bowl in tempo di pandemia, The Weeknd decide di ripubblicare i suoi più grandi successi in un album, The Highlights, in uscita il 5 febbraio, due giorni prima della finale della National Football League, prevista al Raymond James Stadium di Tampa. Si tratta di un greatest hits di 18 tracce che, tra Blinding Lights e Can’t Feel My Face, ripercorrerà la carriera del cantante trentunenne prima della consacrazione definitiva al Super Bowl e dell’uscita del suo prossimo disco ancora top secret, descritto come «politicamente carico» dallo stesso The Weeknd. https://www.youtube.com/watch?v=mAcQRgPWZDE Leggi su vanityfair (Di giovedì 28 gennaio 2021) In attesa di esibirsi all’Halftime Show del primo Super Bowl in tempo di pandemia, The Weeknd decide di ripubblicare i suoi più grandi successi in un album, The Highlights, in uscita il 5 febbraio, due giorni prima della finale della National Football League, prevista al Raymond James Stadium di Tampa. Si tratta di un greatest hits di 18 tracce che, tra Blinding Lights e Can’t Feel My Face, ripercorrerà la carriera del cantante trentunenne prima della consacrazione definitiva al Super Bowl e dell’uscita del suo prossimo disco ancora top secret, descritto come «politicamente carico» dallo stesso The Weeknd. https://www.youtube.com/watch?v=mAcQRgPWZDE

triilogyj : @ztarboyy i the weeknd pazzeschi qual’è il tuo preferito??? - darthn0mad : usato the weeknd solo perchè so che fa effetto a @BREAKER0FCHAINS - delenaobsessjon : se avete un santino di the weeknd lasciatemelo per favore - delenaobsessjon : pensando che il giorno dopo il superbowl ho lo scritto di analisi e il giorno del compleanno di the weeknd l'orale… - zxcalamity : 1d (anche solisti), the weeknd, ariana grande e dua lipa -

Ultime Notizie dalla rete : The Weeknd The Weeknd: il momento d oro prima del Super Bowl 2021 Vanity Fair.it The Weeknd: il momento d'oro prima del Super Bowl 2021

Forte del successo di «Blinding Lights», la hit che, a più di un anno dall'uscita, continua a fare numeri straordinari, e pronto a regalare al mondo «The Highlights», l'album che contiene i suoi succe ...

Chiara Ferragni, la tenera foto con Leone e nonna Marina. Ma i fan notano un dettaglio: «Che fa Fedez?»

Ma c'è chi nota un particolare: «Come mai Fedez non ha messo il like all'ultima foto di Marina Di Guardo? In realtà, nelle stories, Chiara Ferragni ha documentato un pomeriggio all'insegna del diverti ...

Forte del successo di «Blinding Lights», la hit che, a più di un anno dall'uscita, continua a fare numeri straordinari, e pronto a regalare al mondo «The Highlights», l'album che contiene i suoi succe ...Ma c'è chi nota un particolare: «Come mai Fedez non ha messo il like all'ultima foto di Marina Di Guardo? In realtà, nelle stories, Chiara Ferragni ha documentato un pomeriggio all'insegna del diverti ...